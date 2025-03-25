  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Рисан
  4. Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY

Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY

Рисан, Черногория
от
$468,402
;
30
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26337
ID новостройки на Realting
In CRM: 25901
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Рисан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.

Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам мирового класса и эксклюзивным привилегиям, доступным только резидентам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- первая линия моря;


- частный причал и сервис для обслуживания частных яхт;


- панорамные виды на залив и горы;


- 5-звездочный отель Mövenpick от группы Accor;


- спа и фитнес-центр с крытым пейзажным бассейном, тренажерным залом, - местом для занятий йогой, витаминным баром и стойкой деликатесов;


- песчаный пляж и пляжный бар;


- детский бассейн;


- рестораны и бары;


- круглосуточный консьерж и охрана;


- привилегии для владельцев (платиновое членство Accor Live Limitless) ;


- премиальная фурнитура и мебель;


- доступна управляемая программа аренды.


НОВОЕ ВИДЕНИЕ РОСКОШНОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЖИЗНИ

Коллекция из 66 эксклюзивных резиденций, идиллически расположенных на песчаном берегу Которского залива, охраняемого ЮНЕСКО. Дизайн интерьеров создан на основе природной эстетики и представляет собой сочетание современной, роскошной жизни, которая органично впитала в себя черногорские традиции.

 

Светлые и просторные резиденции (от 50 кв.м. до 230 кв.м.) включают жилые зоны с изысканным дизайном, панорамными окнами, максимально пропускающими естественное освещение и открывающими панорамный вид на Которский залив.

ПЕНТХАУСЫ
Четыре впечатляющих пентхауса с 3 спальнями, светлыми и просторными помещениями, террасами, большим частным садом на крыше, патио, бассейном и солнечной террасой.

 

Глобальные привилегии для владельцев:

 

✔ Платиновый статус в программе Accor Live Limitless (ALL) – эксклюзивная программа лояльности и образа жизни, дающая доступ к повышению категории номера, привилегированным тарифам и другим преимуществам в отелях Accor по всему миру.

✔ VIP-служба бронирования – персональная поддержка в организации путешествий в сети отелей, курортов и других объектов гостеприимства Accor.

✔ Автоматическое повышение категории номера по прибытии в более чем 4000 отелях и курортах по всему миру (при наличии свободных номеров).

✔ Скидка 20% на лучший доступный тариф в отелях и курортах Accor, участвующих в программе.

✔ Дополнительные привилегии и услуги в местах проживания.
 

Ограниченное предложение! Получите вашу резиденцию уже сейчас!
 

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 8,838
Цена квартиры, USD 468,402
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 131.0
Цена за м², USD 9,863
Цена квартиры, USD 1,29 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 288.3
Цена за м², USD 9,990
Цена квартиры, USD 2,88 млн

Местонахождение на карте

Рисан, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Муо, Черногория
от
$228,263
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
$2,63 млн
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$101,561
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Вы просматриваете
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$149,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60м2 в новостройке, с 2 спальнями, 2 террасами и 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$101,561
Количество этажей 4
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Агентство
eNovogradnja
Оставить заявку
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные д…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации