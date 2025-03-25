  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
9
ID: 28627
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnvni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na trecem spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

