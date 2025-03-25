  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Жилой квартал Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Подгорица, Черногория
$93,889
ID: 28433
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
