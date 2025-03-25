Квартира в новостройке MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do

О проекте Deluxe Estate Resort

Deluxe Estate Resort — это роскошный жилой комплекс с охраняемой территорией, расположенный в Бабин До, самом престижном районе Будвы, Черногория. Проект занимает 2 880 м² и включает 5-этажное здание с современным дизайном, передовыми технологиями и панорамным видом на Адриатическое море — всего в 500 метрах от пляжа. Идеальный вариант недвижимости в Черногории для тех, кто ищет высококлассную жизнь у моря.

Ключевые особенности:

500 метров до пляжа

45 роскошных апартаментов на 5 этажах

Престижное расположение с видом на море

Сдача: декабрь 2026

Умный дом и премиальные отделочные материалы

Современные европейские технологии строительства

Типы апартаментов:

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества расположения:

Элитный район Бабин До, Будва

500 м до пляжа и набережной

Окружён отелями, ресторанами, бутиками, ночной жизнью

До европейских столиц — менее 2 часов на самолёте

Рядом Старый город Будвы, Святой Стефан, Петровац

Удобства комплекса:

Бассейн с видом на море

Подземная парковка (50 мест)

Кондиционеры, подогрев полов

Панорамные окна, благоустроенная территория

Лифты (2), системы «умный дом»

Видеонаблюдение и контроль доступа

Зона отдыха, освещение, премиальные материалы

Услуги консьержа и управления недвижимостью

Уборка, техобслуживание, няня, уход за питомцами

Условия оплаты:

Инвестиции от €137,000: 30% — первый взнос, оставшаяся сумма — беспроцентными платежами в течение 3 лет. До 30% прибыли к декабрю 2026 года.

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