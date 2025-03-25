Квартира в новостройке MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do

О проекте Deluxe Estate Resort
Deluxe Estate Resort — это роскошный жилой комплекс с охраняемой территорией, расположенный в Бабин До, самом престижном районе Будвы, Черногория. Проект занимает 2 880 м² и включает 5-этажное здание с современным дизайном, передовыми технологиями и панорамным видом на Адриатическое море — всего в 500 метрах от пляжа. Идеальный вариант недвижимости в Черногории для тех, кто ищет высококлассную жизнь у моря.
Ключевые особенности:
500 метров до пляжа
45 роскошных апартаментов на 5 этажах
Престижное расположение с видом на море
Сдача: декабрь 2026
Умный дом и премиальные отделочные материалы
Современные европейские технологии строительства
Типы апартаментов:
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Преимущества расположения:
Элитный район Бабин До, Будва
500 м до пляжа и набережной
Окружён отелями, ресторанами, бутиками, ночной жизнью
До европейских столиц — менее 2 часов на самолёте
Рядом Старый город Будвы, Святой Стефан, Петровац
Удобства комплекса:
Бассейн с видом на море
Подземная парковка (50 мест)
Кондиционеры, подогрев полов
Панорамные окна, благоустроенная территория
Лифты (2), системы «умный дом»
Видеонаблюдение и контроль доступа
Зона отдыха, освещение, премиальные материалы
Услуги консьержа и управления недвижимостью
Уборка, техобслуживание, няня, уход за питомцами
Условия оплаты:
Инвестиции от €137,000: 30% — первый взнос, оставшаяся сумма — беспроцентными платежами в течение 3 лет. До 30% прибыли к декабрю 2026 года.
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