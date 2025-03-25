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  4. Квартира в новостройке MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do

Квартира в новостройке MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do

Будва, Черногория
от
$208,700
от
$61/м²
;
13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27203
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте Deluxe Estate Resort
Deluxe Estate Resort — это роскошный жилой комплекс с охраняемой территорией, расположенный в Бабин До, самом престижном районе Будвы, Черногория. Проект занимает 2 880 м² и включает 5-этажное здание с современным дизайном, передовыми технологиями и панорамным видом на Адриатическое море — всего в 500 метрах от пляжа. Идеальный вариант недвижимости в Черногории для тех, кто ищет высококлассную жизнь у моря.

Ключевые особенности:

  • 500 метров до пляжа

  • 45 роскошных апартаментов на 5 этажах

  • Престижное расположение с видом на море

  • Сдача: декабрь 2026

  • Умный дом и премиальные отделочные материалы

  • Современные европейские технологии строительства

Типы апартаментов:

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества расположения:

  • Элитный район Бабин До, Будва

  • 500 м до пляжа и набережной

  • Окружён отелями, ресторанами, бутиками, ночной жизнью

  • До европейских столиц — менее 2 часов на самолёте

  • Рядом Старый город Будвы, Святой Стефан, Петровац

Удобства комплекса:

  • Бассейн с видом на море

  • Подземная парковка (50 мест)

  • Кондиционеры, подогрев полов

  • Панорамные окна, благоустроенная территория

  • Лифты (2), системы «умный дом»

  • Видеонаблюдение и контроль доступа

  • Зона отдыха, освещение, премиальные материалы

  • Услуги консьержа и управления недвижимостью

  • Уборка, техобслуживание, няня, уход за питомцами

Условия оплаты:
Инвестиции от €137,000: 30% — первый взнос, оставшаяся сумма — беспроцентными платежами в течение 3 лет. До 30% прибыли к декабрю 2026 года.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 3,938
Цена квартиры, USD 208,700
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 78.0
Цена за м², USD 4,017
Цена квартиры, USD 313,326

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Квартира в новостройке MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do
Будва, Черногория
от
$208,700
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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