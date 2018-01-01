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Properties and partners

GBN GRUP/ GLOBAL BUSINESS NETWORK YAZILIM SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI
;
Properties and partners
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Svenska
Веб-сайт
Веб-сайт
properties-partner.com
Описание

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Ходр Фаттах Ахмад и Хушам Азиз Хассан Мы готовы предложить Вам лучший сервис! Под влиянием европейской системы образования, изучения бизнес-администрирования и менеджмента в Германии и Швеции мы стремимся к высоким стандартам, качеству, честности и удовлетворенности клиентов.

Квартиры
Смотреть все 124 объекта
Квартира 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Аканту
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
€ 289,949
Квартира 1 спальня в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
ID: CP-695 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200M - Расс…
€ 140,277
Пентхаус 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
ID: CP-711 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние д…
€ 302,508
Квартира 1 спальня в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Мелоунта
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
ID: CP-717 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -…
€ 221,917
Дома
Смотреть все 32 объекта
Вилла 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Кирения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
ID: CP-704 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
€ 630,951
Вилла 4 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
ID: CP-708 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до …
€ 811,750
Вилла 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Кирения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
ID: CP-672   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1000 м - Расс…
€ 473,832
Вилла 3 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
ID: CP-675 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстоян…
€ 710,749
Новостройки
Смотреть все 87 новостроек
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 128,527
50–67 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2  2+1 - 67 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 163,793
48–68 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-693 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 m2  2+1 - 68 m2 2+1 Дуплекс - 80 м2 - 101 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Гарантия на строительство: 5 лет Круглосуточная охрана Парковка Бассейн 30x14 м Ландшафтный дизайн Проезжая часть Кафе Тренажерный зал Детская площадка Встроенная кухня  Встроенные шкафы  Потолочный плинтус Керамическая плитка на полу - цвет на выбор Керамическая плитка на стенах в ванных комнатах - цвет на выбор Двери с системой бесключевого доступа Окна с двойным остеклением Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная новая квартира на Кипре/ Ени Богаз
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная новая квартира на Кипре/ Ени Богаз
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 164,541
90 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-627 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200 м. -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 90m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Бар-бассейн Кафе-бар Зеленая зона Крытый объект Крытый бассейн Спа Турецкая баня Фитнес Сауна Паровая комната Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Ени Богазичи Фамагуста - развитый город на острове Кипр с 4 международными университетами и широкими песчаными пляжами. Район Ени Богазичи носит звание тихого города. Ени Богазичи - это место, где вы можете удовлетворить свои повседневные потребности, такие как множество банкоматов, рынков, аптек, зеленщиков, но при этом он находится на небольшом расстоянии от центра Фамагусты.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 111,145
49–73 м² 2 квартиры
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-688 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -1700M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 49 m2  2+1 - 74 m2 СРОКИ: Начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Оцените очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 151,896
60–286 м² 4 квартиры
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  2+1 - 99 m2  1+1 Пентхаус - 133 м2  2+1 Пентхаус - 168 м2  3+1 Пентхаус - 230 м2 Бунгало 3+1 - 286 м2  СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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Наши агенты в Турции
Khoder Fattah
Khoder Fattah
156 объектов
Агентства рядом
Alanya Eiendom
17 объектов

«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

ALL IN ONE Invest
15 объектов

Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.

У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости, подрядчиков и других продавцов, которые могут помочь вам подготовить ваш дом к продаже.

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить потребителям лучшие услуги компаний по недвижимости, тем самым гарантируя, что недвижимость продается или сдается в аренду образцовым образом. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги нашим клиентам, чтобы гарантировать, что сделки будут завершены к удовлетворению всех сторон.

Gold Mark Estate
389 объектов

Наше агенство недвижимости Goldmark Cyprus Real Estate работает на рынке Кипра вот уже более 10 лет. Наша компания является одной из самых динамичных компаний ТРСК, которая имеет представительства за пределами Северного Кипра, а также сотрудничает с зарубежными партнерами. Goldmark Estates Ltd. была основана в сентября 2015 Эрманом Эсентуной, Османом Ораном и Дурмушом Озгеном. Благодаря опытным руководителям и консультантам мы достигли большого успеха в первый год работы на рынке недвижимости в ТРСК. Эрман Эсентуна и Осман Оран работают в сфере недвижимости и строительства уже более 12 лет. В отличие от других агентов, оба участвовали в более чем 100 выставках недвижимости в России, Китае, Европе и на Ближнем Востоке, стремительно развивая свою компанию Goldmark Estates Ltd благодаря широкой сети сотрудничества. Наша компания работает только с проверенными партнерами и придерживается принципов надежности и разделения полномочий на рынке недвижимости Кипра. Эти принципы позволили нам сотрудничать с лучшими клиентами и подрядчиками уже в первые годы работы агентства.

EOS Turkey Property

Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из разных стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Великобритания, США, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Ливия, Тунис, Нигерия, ЮАР и др. 80% нашего портфолио состоит из отзывов клиенто, что в свою очередь доказывает, как мы поддерживаем долгосрочные здоровые отношения с ними. Как команда, мы являемся преданными своему делу и полностью сплоченными профессионалами в области продаж и готовы предоставить помощь в отношении инвестиционных и иммиграционных услуг.

Realty World UTM Gayrimenkul
35 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

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