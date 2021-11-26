Описание

Наша компания VALUE.ONE предоставляет профессиональные услуги по подбору качественных объектов недвижимости на побережье Черногориии. Мы внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и предлагаем только качественную недвижимость, в четком соответствии с вашими критериями.

Каждый объект нашей базы мы стараемся посетить лично! Наши сотрудники сопровождают вас на всех этапах приобретения недвижимости: от подбора объектов и организации просмотра до получения свидетельства о собственности в максимально короткие сроки, обеспечивая уровень обслуживания, достойный наших клиентов.

Мы также предлагаем широкий перечень услуг по послепродажному обслуживанию недвижимости. Наша цель — сделать ваши инвестиции в недвижимость Черногории легкими, безопасными и максимально эффективными.

Наша команда: группа молодых профессиональных консультантов, имеющих опыт работы в лидирующих инвестиционных компаниях. Благодаря знанию локального рынка недвижимости и руководствуясь лучшими практиками в своей работе, мы поможем вам принять верное и выгодное решение. В нашем лице вы найдете надежного партнера, который всегда будет с вами на связи. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте и в нашем офисе, который находится в самом центре города Будва, в бизнес-центре TQ Plaza.