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VALUE.ONE

Черногория, Mediteranska 8, 85310, Budva, Montenegro
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VALUE.ONE
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
value1estates.com
Описание

Наша компания VALUE.ONE предоставляет профессиональные услуги по подбору качественных объектов недвижимости на побережье Черногориии. Мы внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и предлагаем только качественную недвижимость, в четком соответствии с вашими критериями.

Каждый объект нашей базы мы стараемся посетить лично! Наши сотрудники сопровождают вас на всех этапах приобретения недвижимости: от подбора объектов и организации просмотра до получения свидетельства о собственности в максимально короткие сроки, обеспечивая уровень обслуживания, достойный наших клиентов.

Мы также предлагаем широкий перечень услуг по послепродажному обслуживанию недвижимости. Наша цель — сделать ваши инвестиции в недвижимость Черногории легкими, безопасными и максимально эффективными.

Наша команда: группа молодых профессиональных консультантов, имеющих опыт работы в лидирующих инвестиционных компаниях. Благодаря знанию локального рынка недвижимости и руководствуясь лучшими практиками в своей работе, мы поможем вам принять верное и выгодное решение. В нашем лице вы найдете надежного партнера, который всегда будет с вами на связи. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте и в нашем офисе, который находится в самом центре города Будва, в бизнес-центре TQ Plaza.

Услуги

Подбор лучших объектов недвижимости и сопровождение сделки до подписания договора купли-продажи:

  • Подбор объектов недвижимости в Черногории в соответствии с вашими пожеланиями;
  • Обзор рынка недвижимости в выбранном регионе Черногории и помощь в расчете бюджета покупки с учетом всех сопутствующих расходов;
  • Помощь в бронировании апартаментов;
  • Встреча в аэропорту, ознакомительный тур с обзором объектов недвижимости (в рамках 2 дней предоставляется бесплатно);
  • Предварительная проверка правоустанавливающих документов на недвижимость;
  • Подготовка документов к сделке купли-продажи;
  • Открытие банковского счета в Черногории для совершения сделки купли-продажи;
  • Финансовые, банковские и юридические консультации на всех этапах сделки;
  • Помощь на русском, английском, французском, сербском языках.
Наши агенты в Черногории
Anton Shamarin
Anton Shamarin
9 объектов
Агентства рядом
Monteonline
136 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
Vector Estate Montenegro
66 объектов

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

DOO "SMART&RICH"
Агентство недвижимости в Черногории Smart&Rich поможет вам подобрать оптимальный объект на рынке вне зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость с целью получения дохода или сохранения средств, либо же для собственного проживания. Хотите купить недвижимость в Черногории? Купить дом в Черногории? Купить квартиру в Черногории? Купить виллу в Черногории? Купить участок земли в Черногории? В любом случае вам понадобится добросовестный консультант, знающий все нюансы местного рынка. Обратившись в агентство Smart&Rich вы получите гарантию того, что объект будет адекватент к вашему запросу, а сделка будет проведена абсолютно чисто с юридической точки зрения. Если же вы хотите получать доход от своей недвижимости в Черногории в дальнейшем - то вы можете отдать свой объект в управление агентству Smart&Rich и расчитывать на гарантированную прибыль. Долгая история работы агентства Smart&Rich на рынке, сотни безупречно проведенных сделок и довольных покупателей курортной недвижимости в Черногории, репутация основателей агентства - залог успешного сотрудничества. https://smartandrich.ru/
TRADEGORIA
2 285 объектов

Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

Dream Estates Montenegro
554 объекта

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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