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  4. Квартира в новостройке с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи

Квартира в новостройке с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$202,446
;
9
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26591
ID новостройки на Realting
In CRM: 25903
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и заселены.
Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 200 м.

В здании предусмотрено 6 этажей, 39 квартир с 1 и 3 спальнями. Практически из всех апартаментов открывается вид на море и пляж Бечичи. Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой. В комплексе предусмотрен лифт и парковочные места. Во всех квартирах отделка высокого качества, установлена система кондиционирования, работающая на охлаждение и обогрев. Возможно подключение кабельного телевидения, телефона и интернет.

Застройщик предлагает поэтапную оплату, привязанную к фазам строительства. Поэтапная оплата является одной из самых распространенных при покупке квартиры в новостройке в Черногории.

- 1 взнос 35% сразу после подписания договора;
- 20%, 15%, 15%, 10% каждые пол года;
- 5% при завершении строительства.

Планируемые сроки завершения строительства —2027 года

Бечичи – курортный поселок с прекрасным пляжем. Пешеходный тоннель соединяет набережную Бечичи с г. Будва, предлагая отличный маршрут для пешеходных и велосипедных прогулок до самого Старого города Будвы. В другую сторону, набережная тянется до самого Каменово, предлагая множество прекрасных пляжей, ресторанов и кафе, а также прекрасные виды всем отдыхающим. В поселке расположены такие отели как Splendid, на территории которого находится отличный SPA-центр и ресторан японской кухни, и Mediteran, на территории которого имеется аквапарк.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², USD 4,129
Цена квартиры, USD 214,163
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 4,129
Цена квартиры, USD 350,074

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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Квартира в новостройке с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$202,446
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