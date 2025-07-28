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Дома с гаражом в Gornja Lastva, Черногория

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 4
$1,16 млн
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Застройщик
Lastva Park Residential Complex
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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