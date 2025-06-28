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Дома с видом на море в Gornja Lastva, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Дом 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
До центра города и Порто Монтенегро на машине — 5 минут. Жилая площадь дома: 148 м2. Площадь…
$429,175
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

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