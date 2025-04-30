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Пентхаусы с видом на море в Donja Lastva, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухкомнатный пентхаус 125м² в новом жилом комплексе на пе…
$672,716
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

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