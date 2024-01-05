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Пентхаусы в Donja Lastva, Черногория

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Богишичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Богишичи, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
PENTHOUSE, CENTRALE, LUŠTICA BAY, 3 Bedroom, 3 Bathroom, Guest WC Welcome to your new …
€1,17 млн
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Пентхаус 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Luxurious two bedroom apartment with panoramic sea views in a very attractive location in Do…
€550,000
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Realting.com
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