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Дома с бассейном в Donja Lastva, Черногория

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8 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,98 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$5,69 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$1,10 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$825,244
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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