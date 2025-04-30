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Дома с террасой в Donja Lastva, Черногория

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 спален
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до моря…
$540,577
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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