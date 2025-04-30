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Дома с видом на море в Donja Lastva, Черногория

виллы
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таунхаусы
3
13 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,98 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Дом 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Wonderful stone house available to purchase in Opatovo. It is on the First Line to the sea, …
$1,28 млн
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Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$5,69 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Таунхаус в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$1,10 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Дом 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Наслаждайтесь эксклюзивным комплексом Донья Ластва в самом сердце Тивата, где роскошь встреч…
$711,417
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$825,244
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается уникальная каменная вилла на первой линии моря в Донья Ластва, Тиват.Каждая комнат…
$2,85 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 спален
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до моря…
$540,577
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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