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Дома с садом в Цетиньем, Черногория

1 объект найдено
Дом 7 спален в Цетинье, Черногория
Дом 7 спален
Цетинье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Жилой комплекс из 7 домов на продажу, Цетинье, Черногория.Эта этническая деревня состоит из …
$2,37 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Цетиньем, Черногория

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