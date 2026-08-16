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Жилье в Цетиньем, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Цетинье, Черногория
Квартира 1 комната
Цетинье, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Цена: €139 000 Современная и полностью меблированная двухкомнатная квартира доступна для про…
$159,019
НДС
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Дом 4 спальни в Цетинье, Черногория
Дом 4 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
В самом сердце Цетине этот уютный семейный дом площадью 169 м² предлагает редкое сочетание п…
$703,002
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Дом 2 комнаты в Цетинье, Черногория
Дом 2 комнаты
Цетинье, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Д4-432. Дом в Цетинье, Добрско СелоПродается дом недалеко от Цетинье, в небольшом месте Добр…
$91,466
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