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Дома в Цетинье, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Цетинье, Черногория
Дом 5 комнат
Цетинье, Черногория
Комнаты 5
Площадь 163 м²
Объект расположен в центре Цетине, уютном тихом городе в 30 мин езды до побережья и Подгориц…
€250,000
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Дом в Цетинье, Черногория
Дом
Цетинье, Черногория
Площадь 530 м²
Код объекта - 1.27.11.9447Предлагаются к продаже 2 дома на одном участке расположеные в Хумч…
€400,000
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