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Таунхаусы с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
13
Петровац
5
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9 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
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Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🔥HOT PRICE!🔥 таунхаус в Близикуче с прямым видом на море 🌊 🔐Объект готов! Современный тау…
$719,139
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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GATE Realty
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Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Структура дуплекса: 3 этажа:   1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, терраса. 2 этаж:…
$366,191
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GATE Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$834,787
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GATE Realty
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
9 таунхаусов в 3х отдельных корпусах. Срок сдачи - 12.2024 Удобства: 4 этажа + мезонин, 4…
$674,144
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Агентство
GATE Realty
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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