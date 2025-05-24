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Таунхаусы с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
13
Петровац
5
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4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$834,787
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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