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Долгосрочная аренда вилл с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
7
Свети-Стефан
4
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,629
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном