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Долгосрочная аренда вилл с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
7
Свети-Стефан
4
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,629
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,395
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на море