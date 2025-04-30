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Долгосрочная аренда вилл в Будве, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная Вилла с Панорамным Видом на Море в Кулячах, БудваЭта исключительная вилла, располо…
$3,420
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ID 28 📍 Rent a luxury villa in Budva. A spacious villa for a large family. Expensive q…
$6,252
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на море
с бассейном