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Виллы с видом на горы в Баре, Черногория

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16 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,05 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая и по домашнему уютная вилла, которая была построена гражданами в соответс…
$456,888
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID 2005 Продается современная вилла с панорамными видами среди реликтовых оливковых рощ в…
$512,668
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 660 м2 Площ…
$271,116
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
ID-1716 Продается вилла с видом на море и горы в районе Белиши, Бар Предлагаем к прод…
$345,287
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 194 м²
Бар Бартула Вилла в комплексе с великолепным видом.  Дом 194м2 , участок 470м2, бассейн …
$413,120
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Продажа: Прекрасная вилла в Черногории готова для проживания Дом расположен в равнинной ч…
$432,815
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла в Баре, Черногория: идеальное место для Вашей мечты Представляем вам э…
$596,613
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продажа: Новая вилла в Черногории в городе Бар Дом площадью 200 м2 Участок 418 м2. …
$272,155
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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