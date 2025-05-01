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Виллы с гаражом в Баре, Черногория

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9 объектов найдено
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$622,814
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,25 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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