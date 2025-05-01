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Виллы с бассейном в Баре, Черногория

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13 объектов найдено
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Продается вилла в Утехе с бассейном и частным пляжем на 5 спален, первая линия Доступны …
$1,79 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается качественно построенная вилла с панорамным видом на море и город в Баре.Современна…
$505,502
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 660 м2 Площ…
$271,116
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Бар, Черногория
Вилла 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
ID 1977   Продается вилла на берегу Адриатического моря в Утехе, 8 км от г. Бар. Пл…
$1,30 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстоянии…
$569,494
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом площадью 240 м2 под ключ. Участок 520 м2. Парковка на 3 автомобиля.На участке есть перел…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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