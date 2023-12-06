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Продажа офисных помещений в Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
23
отели
11
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1 объект найдено
Офис в Бар, Черногория
Офис
Бар, Черногория
Количество этажей 1
€60,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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