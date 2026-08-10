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Офисы в Баре, Черногория

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коммерческая недвижимость
34
отели
18
3 объекта найдено
Офис 12 м² в Бар, Черногория
Офис 12 м²
Бар, Черногория
Площадь 12 м²
Место в гараже площадью 12м2. Комплекс PAMC Residence построен по современным мировым станда…
$20,966
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Офис 83 м² в Бар, Черногория
Офис 83 м²
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Коммерческое помещение в самом центре Бара, площадью 83м2. Две комнаты, санузел. Электричест…
$207,330
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Офис 105 м² в Бар, Черногория
Офис 105 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом центре города Бар в здании занимает два этажа коммерческое помещение 105м2. Состоит …
$249,404
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