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Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls

Рига, Латвия
Цена по запросу
;
37
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ID: 35091
ID новостройки на Realting
In CRM: 1551
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    Баласта дамбис, 2 k 2

О комплексе

Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города. Предложение и инфраструктура: Арендные площади: Предлагаем гибкие офисные пространства А-класса от 200 до 2500 м². Бизнес-центр: 26 000 м² инновационной рабочей среды. Многофункциональность: 23-этажная жилая башня, отель, образовательные и медицинские учреждения. Мобильность: Многофункциональное здание с парковкой на 1000+ мест и сетью зарядок для электромобилей. Среда: 14 000 м² благоустроенной территории для отдыха и общественных мероприятий. Устойчивость: Все здания спроектированы как объекты с почти нулевым потреблением энергии и сертификацией BREEAM, что гарантирует экологичность и эффективность.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование
Еда и напитки
Финансы

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Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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