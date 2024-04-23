Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls

Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города. Предложение и инфраструктура: Арендные площади: Предлагаем гибкие офисные пространства А-класса от 200 до 2500 м². Бизнес-центр: 26 000 м² инновационной рабочей среды. Многофункциональность: 23-этажная жилая башня, отель, образовательные и медицинские учреждения. Мобильность: Многофункциональное здание с парковкой на 1000+ мест и сетью зарядок для электромобилей. Среда: 14 000 м² благоустроенной территории для отдыха и общественных мероприятий. Устойчивость: Все здания спроектированы как объекты с почти нулевым потреблением энергии и сертификацией BREEAM, что гарантирует экологичность и эффективность.