Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls

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Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги
Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города.
Предложение и инфраструктура:
Арендные площади: Предлагаем гибкие офисные пространства А-класса от 200 до 2500 м².
Бизнес-центр: 26 000 м² инновационной рабочей среды.
Многофункциональность: 23-этажная жилая башня, отель, образовательные и медицинские учреждения.
Мобильность: Многофункциональное здание с парковкой на 1000+ мест и сетью зарядок для электромобилей.
Среда: 14 000 м² благоустроенной территории для отдыха и общественных мероприятий.
Устойчивость: Все здания спроектированы как объекты с почти нулевым потреблением энергии и сертификацией BREEAM, что гарантирует экологичность и эффективность.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
Еда и напитки
Финансы
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