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Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,632
;
8
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ID: 39763
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

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Ссылка: 7001 Район: Ставка, рядом с транспортом и магазинами Отремонтированное здание (после Тама) 4 комнаты (квартира разделена на две), включая мамад Площадь 108 м2 терраса 5 этаж с лифтом Кондиционер Немедленный въезд

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,632
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