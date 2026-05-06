Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

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Эксклюзивный маркетинг
4-комнатная квартира просторная, недавняя (только около 3 лет), идеально оформленная и аккуратная в каждой детали.
✔️ Около 100 м2 построено
✔️ Солнечная терраса (мирпесет) около 12 м2
✔️ Юго-восточная ориентация
✔️ Безостановочный и зеленый вид, невозможный в будущем
✔️ 5 этаж из 7
✔️ Парковочное место зарегистрировано в Табу
✔️ Полный доступ к лифту
? Идеальное расположение в районе Гани Ришон – молодой, тихий и развивающийся район, прилегающий к общественному саду, рядом со школами и с быстрым выходом из города.
Квартира включает в себя:
✨ Авивская роскошная кухня
✨ Кондиционеры во всех номерах (с гарантией около 2 лет)
✨ Газовый водонагреватель + солнечный водонагреватель
✨ Прозрачные бары во всех комнатах
✨ Стеклянные перила, поднятые на террасе
✨ Улучшения и дополнения стоимостью в десятки тысяч шекелей
? Тщательно обслуживаемая квартира, нет необходимости в ремонте - просто зайдите с чемоданами и наслаждайтесь.
Цена коммерциализации: 2 690 000
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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