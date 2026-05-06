Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Эксклюзивный маркетинг 4-комнатная квартира просторная, недавняя (только около 3 лет), идеально оформленная и аккуратная в каждой детали. ✔️ Около 100 м2 построено ✔️ Солнечная терраса (мирпесет) около 12 м2 ✔️ Юго-восточная ориентация ✔️ Безостановочный и зеленый вид, невозможный в будущем ✔️ 5 этаж из 7 ✔️ Парковочное место зарегистрировано в Табу ✔️ Полный доступ к лифту ? Идеальное расположение в районе Гани Ришон – молодой, тихий и развивающийся район, прилегающий к общественному саду, рядом со школами и с быстрым выходом из города. Квартира включает в себя: ✨ Авивская роскошная кухня ✨ Кондиционеры во всех номерах (с гарантией около 2 лет) ✨ Газовый водонагреватель + солнечный водонагреватель ✨ Прозрачные бары во всех комнатах ✨ Стеклянные перила, поднятые на террасе ✨ Улучшения и дополнения стоимостью в десятки тысяч шекелей ? Тщательно обслуживаемая квартира, нет необходимости в ремонте - просто зайдите с чемоданами и наслаждайтесь. Цена коммерциализации: 2 690 000