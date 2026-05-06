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Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$882,320
;
11
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ID: 38275
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

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Эксклюзивный маркетинг 4-комнатная квартира просторная, недавняя (только около 3 лет), идеально оформленная и аккуратная в каждой детали. ✔️ Около 100 м2 построено ✔️ Солнечная терраса (мирпесет) около 12 м2 ✔️ Юго-восточная ориентация ✔️ Безостановочный и зеленый вид, невозможный в будущем ✔️ 5 этаж из 7 ✔️ Парковочное место зарегистрировано в Табу ✔️ Полный доступ к лифту ? Идеальное расположение в районе Гани Ришон – молодой, тихий и развивающийся район, прилегающий к общественному саду, рядом со школами и с быстрым выходом из города. Квартира включает в себя: ✨ Авивская роскошная кухня ✨ Кондиционеры во всех номерах (с гарантией около 2 лет) ✨ Газовый водонагреватель + солнечный водонагреватель ✨ Прозрачные бары во всех комнатах ✨ Стеклянные перила, поднятые на террасе ✨ Улучшения и дополнения стоимостью в десятки тысяч шекелей ? Тщательно обслуживаемая квартира, нет необходимости в ремонте - просто зайдите с чемоданами и наслаждайтесь. Цена коммерциализации: 2 690 000

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$882,320
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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