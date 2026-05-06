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Жилой квартал Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Тель-Авив, Израиль
от
$1,99 млн
12.08.2026
$1,99 млн
11.08.2026
$2,00 млн
;
8
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ID: 39798
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

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Ссылка на ETLV 121 Для эксклюзивной продажи В Gindi Tower 2, TLV FASHION MALL Адрес: Itzhak Gartziani 6, Тель-Авив В прекрасном комплексе Гинди Тель-Авива мы предлагаем эксклюзивную 5-комнатную квартиру с видом на море. Роскошная башня, включающая в себя сторожевой и тренажерный зал, является частью большого комплекса с торговым центром, детскими садами и очень большим парком. В нескольких минутах ходьбы от Ротшильда. Квартира продается с парковочным местом и подвалом.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
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