Жилой квартал Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Ссылка на ETLV 121 Для эксклюзивной продажи В Gindi Tower 2, TLV FASHION MALL Адрес: Itzhak Gartziani 6, Тель-Авив В прекрасном комплексе Гинди Тель-Авива мы предлагаем эксклюзивную 5-комнатную квартиру с видом на море. Роскошная башня, включающая в себя сторожевой и тренажерный зал, является частью большого комплекса с торговым центром, детскими садами и очень большим парком. В нескольких минутах ходьбы от Ротшильда. Квартира продается с парковочным местом и подвалом.