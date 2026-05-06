  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod

Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$2,132
;
11
Оставить заявку
ID: 39671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Nahal Snir

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для аренды красивая 4-комнатная квартира, расположенная на улице Нахал Снир, в районе Юд-Алеф Ашдода. Квартира расположена на 3-м этаже и имеет красивую террасу, кондиционер, парковку и мамад. Идеальное расположение, рядом с магазинами, синагогами, школами и всеми удобствами. Доступно с 6 октября.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence dans un immeuble neuf magnifique neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,87 млн
Жилой квартал Investissement herzliya
Герцлия, Израиль
от
$915,120
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Раанана, Израиль
от
$2,75 млн
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал 2 pieces a neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$1,34 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,132
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Жилой квартал Grand 5 pieces de standing rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
В отремонтированном здании с лифтом в 2 шагах от Ротшильда, тихой и зеленой улицы. 140 м2 / 4 спальни, 2 ванные комнаты / 2 туалета + балконная терраса на улице. 4 воздушные ориентации, только наверху
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Показать все Жилой квартал Rue calme emplacement central
Жилой квартал Rue calme emplacement central
Тель-Авив, Израиль
от
$1,30 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от центра Дизенгофф, площади Хабима и в нескольких шагах от Ротшильда. 3-й этаж с лифтом, 3 комнаты, 77м2. Спокойно и ярко. Миклат в здании. Цена: 3 950 000 ш
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Очень востребованная улица Тихий и зеленый жилой Открытый вид Прекрасные объемы 108 квадратных метров жилой площади + 28 квадратных метров террасы
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации