Жилой квартал Immeuble neuf centre ville

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Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 390 000
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
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