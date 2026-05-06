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Жилой квартал Immeuble neuf centre ville

Нетания, Израиль
от
$783,920
;
8
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ID: 38347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Shoham, 11

О комплексе

Перевод
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Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 390 000

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Нетания, Израиль
от
$783,920
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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