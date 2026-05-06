Жилой квартал Central et au calme

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Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим
Расположенная на одной из самых приятных улиц в этом районе, Анджело Леви Бьянчини, эта квартира на 4-м этаже предлагает идеальный баланс между современным комфортом и качеством жизни.
С общей площадью 80 м2, включая 66 м2 жилой площади, он отличается: двумя балконами, позволяющими наслаждаться климатом Иерусалима, красивой природной яркостью в течение дня, частной парковкой, наличием с ноября.
Редкая недвижимость в этом популярном районе, идеально подходит для тех, кто ищет функциональную, яркую и хорошо расположенную квартиру.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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