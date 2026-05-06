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Жилой квартал Central et au calme

Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
;
7
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ID: 39666
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим Расположенная на одной из самых приятных улиц в этом районе, Анджело Леви Бьянчини, эта квартира на 4-м этаже предлагает идеальный баланс между современным комфортом и качеством жизни. С общей площадью 80 м2, включая 66 м2 жилой площади, он отличается: двумя балконами, позволяющими наслаждаться климатом Иерусалима, красивой природной яркостью в течение дня, частной парковкой, наличием с ноября. Редкая недвижимость в этом популярном районе, идеально подходит для тех, кто ищет функциональную, яркую и хорошо расположенную квартиру.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Central et au calme
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от
$1,14 млн
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