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Жилой квартал Au coeur de tel aviv vue imprenable

Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
;
10
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ID: 38372
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 84

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в центре Тель-Авива! Идеально расположен в самом сердце Тель-Авива, в центре Дизенгофф, недалеко от всех культурных объектов (Хабима, Хайчал Хатарбут, Шук Хакармель, Кикар Рабин и многие другие), с прямым доступом к общественному транспорту и всего в 10 минутах ходьбы от моря. Лобби с охраной 24/7 19 этаж с 6 лифтами - 2 штуки - 50 м2 + балкон 3 м2 Потрясающий вид - Сервисный балкон - Воздействие восток/юг - Очень яркий и воздушный - Миклат в здании. Цена: 3 120 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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