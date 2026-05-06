Жилой квартал Au coeur de tel aviv vue imprenable

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Квартира на продажу в центре Тель-Авива!
Идеально расположен в самом сердце Тель-Авива, в центре Дизенгофф, недалеко от всех культурных объектов (Хабима, Хайчал Хатарбут, Шук Хакармель, Кикар Рабин и многие другие), с прямым доступом к общественному транспорту и всего в 10 минутах ходьбы от моря.
Лобби с охраной 24/7
19 этаж с 6 лифтами
- 2 штуки
- 50 м2 + балкон 3 м2
Потрясающий вид
- Сервисный балкон
- Воздействие восток/юг
- Очень яркий и воздушный
- Миклат в здании.
Цена: 3 120 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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