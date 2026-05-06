Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Эксклюзивная продажа Современные 4-комнатные апартаменты (лифт) в центре Rishon LeZion * Квартира 4 номера особенно просторная * 100 м2 жилой площади * Солнечная терраса около 10 м2 Mamad (безопасная комната) Большой лифт (6 человек) Частная парковка в табу (не мультипликатор) 6-й этаж из 7 * Только 2 квартиры на этаже * Газовый водонагреватель * Ориентации: Север, Юг и Восток * Отремонтированная и обслуживаемая квартира Новая квартира из проекта Tama 38, завершенного около 5 лет назад * Квартира включает в себя большое центральное пребывание, мастер-люкс стоя и большие, чем средние комнаты! ? Очень популярное место на тихой улице без выхода, в нескольких минутах ходьбы от улицы Герцля, центра города, торговых центров, кафе и общественных услуг. ? Цена продажи: 2 380 000