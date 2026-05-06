Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

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Эксклюзивная продажа
Современные 4-комнатные апартаменты (лифт) в центре Rishon LeZion
* Квартира 4 номера особенно просторная
* 100 м2 жилой площади
* Солнечная терраса около 10 м2
Mamad (безопасная комната)
Большой лифт (6 человек)
Частная парковка в табу (не мультипликатор)
6-й этаж из 7
* Только 2 квартиры на этаже
* Газовый водонагреватель
* Ориентации: Север, Юг и Восток
* Отремонтированная и обслуживаемая квартира
Новая квартира из проекта Tama 38, завершенного около 5 лет назад
* Квартира включает в себя большое центральное пребывание, мастер-люкс стоя и большие, чем средние комнаты!
? Очень популярное место на тихой улице без выхода, в нескольких минутах ходьбы от улицы Герцля, центра города, торговых центров, кафе и общественных услуг.
? Цена продажи: 2 380 000
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
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