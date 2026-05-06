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Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$780,640
;
11
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ID: 38278
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
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Эксклюзивная продажа Современные 4-комнатные апартаменты (лифт) в центре Rishon LeZion * Квартира 4 номера особенно просторная * 100 м2 жилой площади * Солнечная терраса около 10 м2 Mamad (безопасная комната) Большой лифт (6 человек) Частная парковка в табу (не мультипликатор) 6-й этаж из 7 * Только 2 квартиры на этаже * Газовый водонагреватель * Ориентации: Север, Юг и Восток * Отремонтированная и обслуживаемая квартира Новая квартира из проекта Tama 38, завершенного около 5 лет назад * Квартира включает в себя большое центральное пребывание, мастер-люкс стоя и большие, чем средние комнаты! ? Очень популярное место на тихой улице без выхода, в нескольких минутах ходьбы от улицы Герцля, центра города, торговых центров, кафе и общественных услуг. ? Цена продажи: 2 380 000

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$780,640
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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