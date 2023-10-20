Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании.
Вы ищете проект с девятью нетаниями
Этот прекрасный проект создан для вас.
Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа.
На одной из самых желанных улиц города
Строитель Чува, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов, таких как морской проект перед пляжем, офисный проект Сохо, Титаниум и многие другие проекты.
Характеристики проекта
Проект Up Town в Чуве включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и подвесной садовый первый этаж.
Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором.
3 лифта, включая хаббатский
подземный паркинг
Доставка через 3 года
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Централизованный кондиционер последнего поколения
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Квартира 3 номера 83 м2 +12 м2 с террасы
Квартира 4 номера 97 м2 + терраса 12 м2
Апартаменты 5 номеров 128,5 м2 + 12 м2 с террасы
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
