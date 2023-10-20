  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Нетания, Израиль

от

$1,20 млн

Нетания, Израиль
от
$1,20 млн
26.08.2025
$1,20 млн
14.07.2025
$1,12 млн
;
6
ID: 26862
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Строитель Чува, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов, таких как морской проект перед пляжем, офисный проект Сохо, Титаниум и многие другие проекты. Характеристики проекта Проект Up Town в Чуве включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и подвесной садовый первый этаж. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Квартира 3 номера 83 м2 +12 м2 с террасы Квартира 4 номера 97 м2 + терраса 12 м2 Апартаменты 5 номеров 128,5 м2 + 12 м2 с террасы

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Задайте все интересующие вопросы
