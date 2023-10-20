Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет.
- На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим.
Резиденция 2 красивых 19-этажных башен с высоким уровнем обслуживания, престижный вестибюль с высотой потолка, полностью оборудованный тренажерный зал и бизнес-зал.
Большой выбор апартаментов от 3, 4 и 5 номеров до пентхауса.
Все апартаменты оборудованы кондиционером VRF, электрическими жалюзи с подогревом пола, изоляционным остеклением и т. Д.
Очень гибкий график;
Доставка 48 месяцев.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
