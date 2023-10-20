  1. Realting.com
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite

Иерусалим, Израиль
$2,22 млн
ID: 26942
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Большой выбор квартир: 2 комнаты в пентхаусе с садовым цокольным этажом. - 2 комнаты на первом этаже 44 м2 с садом 16 м2 - 4 комнаты первый этаж 117 м2 с садом 142 м2 - 3 комнаты 83 м2 + балкон 3 м2 - 5 номеров 112 м2 + терраса 11 м2 - Пентхаус 210 м2 поверхность 42 м2 терраса . Подвал и парковка для каждой квартиры. доставка 30 месяцев Гибкий график.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

