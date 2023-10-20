  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Bat yam cote mer

Жилой квартал Bat yam cote mer

Бат-Ям, Израиль
от
$606,000
;
5
Оставить заявку
ID: 27515
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивый магазин на летучей мыши Ям расположен в 1200 футах от моря, недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$1,50 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$660,000
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,91 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bat yam cote mer
Бат-Ям, Израиль
от
$606,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Показать все Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$3,60 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации