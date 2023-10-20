  1. Realting.com
  Израиль
  Ашкелон
  Жилой квартал Projet immobilier

Жилой квартал Projet immobilier

Ашкелон, Израиль
$662,924
ID: 27192
Дата обновления: 30.07.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$443,822
Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, который включает в себя 10 зданий от 6 до 8 этажей, каждое здание с 3 квартирами. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями и легким …
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Нетивот, Израиль
от
$379,215
В новом районе Netivot Район Рамот Йорам в середине расширения, примыкающего к району Неве Шароне. Чистые инвестиции. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса с садовым цокольным этажом. Доставка в течение 2 лет с банковской гарантией
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$924,161
Очень красивый проект 5 корпуса 6 этажного цеха с выбором нескольких квартир от 2 комнат до пентхауса. С местом мечты близость общественного транспорта (трамвай, знаменитый поезд, соединяющий Иерусалим с аэропортом Бен-Гурион) Махане Йеуда и Сакер Парк
