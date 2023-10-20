  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Иерусалим, Израиль
от
$959,680
;
6
Оставить заявку
ID: 32941
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом сердце динамичного региона, между Университетом Бар-Илана, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Тель-Авивом, непосредственно недалеко от Тель-Авива Гиват Шмуэль выделяется рядом замечательных преимуществ для своих жителей. Высокая стоимость аренды и недвижимости оправдывается неоспоримыми преимуществами проживания в этом городе. Таким образом, Гиват Шмуэль представляет собой настоящий дом для тех, кто ищет более высокое качество жизни, оптимальную доступность услуг, возможности работы и динамичную социальную структуру. Рядом с центром страны Гиват Шмуэль предлагает своим жителям быстрый доступ к основным полюсам страны. Быть в центре – значит быть связанным. Высокий социальный уровень Гиват Шмуэль отличается высоким социальным уровнем, отражающим качество жизни и превосходство своих услуг. Эта социальная динамика способствует созданию благоприятных условий для развития, особенно в школах высокого уровня. Школа, выбранная ADG, предлагает качественное образование, а затем адаптированное к детям Олима Хадашима, способствуя их интеграции и успеху. * Любая дополнительная поддержка и школьная поддержка будет оказываться по направлениям в развивающихся регионах. Особенности квартиры Квартира из 3 комнат Поверхность 82 м2 плюс терраса 10 м2 4-комнатная квартира Поверхность 107 м2 плюс терраса 12 м2 5-комнатный фасад квартиры Поверхность 133 м2 плюс терраса 12 м2 Очень роскошный интерьер Фарфоровая гранитная плитка 80/80 или 100/100 Фарфоровая гранитная плитка в комнатах или паркетный пол на выбор. Терраса выбор плитка, паркет или тик Централизованный кондиционер последнего поколения. Высококачественные межкомнатные двери Выбор кухни, среди лучших компаний на рынке, мраморный план работы Плитка для ванной комнаты до потолка Висячие туалеты Домой Кино Подготовка Электрические магазины во всем доме Клапан для смесителей высокого качества

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$599,800
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Хадера, Израиль
от
$790,237
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$959,680
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Показать все Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$5,70 млн
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспече…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$710,763
Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,55 млн
В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации