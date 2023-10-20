  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Bat yam cote mer

Жилой квартал Bat yam cote mer

Бат-Ям, Израиль
от
$964,500
;
5
ID: 27513
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Français Français
Очень красивый магазин на летучей мыши Ям расположен в 1200 футах от моря, недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

