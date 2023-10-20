Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ Живите недалеко от моря, на одной из самых популярных улиц Бат-Яма – улице Ха’Атсмаут. Проект уже хорошо проработан, запланирована поставка: 2026 Расположен на элегантной и тихой улице недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, который спускается на пляж. Остается на продажу: 3-комнатные апартаменты с задней террасой от 2,290,000NIS 1 мини-пентхаус 5 просторных номеров 118м2 4,380,000NIS Квартиры, оборудованные мамами Исключительные условия оплаты: Редкая возможность жить или инвестировать в идиллическую обстановку в Бат-Яме, недалеко от моря, парков и всех удобств, включая трамвайную станцию.