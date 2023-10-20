Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ
Живите недалеко от моря, на одной из самых популярных улиц Бат-Яма – улице Ха’Атсмаут.
Проект уже хорошо проработан, запланирована поставка: 2026
Расположен на элегантной и тихой улице недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, который спускается на пляж.
Остается на продажу:
3-комнатные апартаменты с задней террасой от 2,290,000NIS
1 мини-пентхаус 5 просторных номеров 118м2 4,380,000NIS
Квартиры, оборудованные мамами
Исключительные условия оплаты:
Редкая возможность жить или инвестировать в идиллическую обстановку в Бат-Яме, недалеко от моря, парков и всех удобств, включая трамвайную станцию.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение
