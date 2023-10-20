  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
26.08.2025
$1,14 млн
14.07.2025
$1,07 млн
;
2
ID: 26921
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

Вы просматриваете
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
