  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$755,748
;
13
ID: 32702
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$755,748
