  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Рамат-Ган, Израиль
от
$791,736
;
8
ID: 32806
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

