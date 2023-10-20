  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek

Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek

Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
26.08.2025
$2,61 млн
14.07.2025
$2,44 млн
;
4
ID: 26933
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français
Очень красивый проект на Тель-Авиве недалеко от моря и знаменитого района Неве Цедек. пентхаус из 4 комнат, 3 чбер-кровать с 2 грязными ваннами. Прекрасная терраса площадью 56 м2 расположена на 7 этаже. 1 парковочное место. Доставка 8 месяцев.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$870,000
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$987,000
Очень красивый проект 5 корпуса 6 этажного цеха с выбором нескольких квартир от 2 комнат до пентхауса. С местом мечты близость общественного транспорта (трамвай, знаменитый поезд, соединяющий Иерусалим с аэропортом Бен-Гурион) Махане Йеуда и Сакер Парк
