Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer

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В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай.
4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира.
Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет.
Потенциал сделать его 5 штук.
Очень серьезные продавцы.
Бесплатно
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка