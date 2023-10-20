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Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer

Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
;
5
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ID: 25551
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

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МАГНИФИЧЕСКИЕ 5 ЧАСТЕЙ В БАТ ЯМ АЯМ ПАРК С ПРОКСИМНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ. Полный морской обзор! Ближе ко всем дорогам, клубу, школам, ресторанам и играм. Несколько трамвайных минут

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

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Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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