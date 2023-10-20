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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$4,494
23.06.2025
$4,494
08.06.2025
$5,056
;
10
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ID: 26316
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Герцог 21 Кирьят Шмуэль, начало Рехавии 6-й этаж лифт 3-комнатная квартира Ванная комната с душем Балкон с потрясающим видом Частная крыша с открытой кухней, джакузи и захватывающим видом Защищенная комната (Мамед) Полностью меблированный Архитектурный дизайн

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,494
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