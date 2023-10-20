Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence

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Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…
Слишком много компромиссов? Наконец, это квартира, которая тикает все коробки.
Продается в недавнем жилом доме (8 лет), с лифтом, домиком, подземной парковкой и подвалом, 3 комнаты светлые на 3-м этаже на 7, готовые к немедленному переезду.
Двойное воздействие на юг и запад
Яркая гостиная…